Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 21 жовтня 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі третього туру Ліги чемпіонів УЄФА розгромив мадридський Атлетіко на власному полі (4:0).

Команди зіграли цікавий та напружений перший тайм, у якому з кожного боку могли відбутись забиті м’ячі, але до перерви так ніхто й не відзначився в рамках правил.

Чого не скажеш про другу половину гри, яка почалась із влучання в поперечину від нападника "матрацників" Хуліана Альвареса, а продовжилась результативним вибухом "канонірів" посеред тайму, який залишив колектив Дієго Сімеоне ні з чим.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Атлетіко у рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Арсенал — Атлетіко 4:0

Голи: Габріел, 57, Мартінеллі, 64, Йокерес, 67, 70

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 83), Саліба, Габріел (Москера, 72), Льюїс-Скеллі — Субіменді (Нергор, 72), Езе (Нванері, 72), Райс — Сака, Йокерес (Меріно, 83), Мартінеллі.

Атлетіко: Облак — Льоренте, Хіменес (Баена, 63), Ле Норман, Ганцко — Сімеоне (Грізманн, 72), Барріос, Коке (Галлагер, 63), Гонсалес (Руджері, 63) — Серлот (Альмада, 72), Альварес.

Попередження: Субіменді — Хіменес, Ле Норман