Аргентинець може піти, якщо не боротиметься за трофеї.

Аргентинський нападник Атлетіко Мадрид Хуліан Альварес почав сумніватися в проєкті клубу.

За повідомленням Diario Sport, 25-річний форвард вважає, що якщо в Атлетіко немає шансів на трофеї, то краще покинути команду. Велика поразка в Лізі чемпіонів від Арсеналу (0:4) лише посилила його сумніви.

За ситуацією стежить Барселона, яка бачить у ньому ідеальне підсилення атаки. У поточному сезоні Альварес провів 11 матчів, забивши сім голів і віддавши три результативні передачі. За даними Transfermarkt, його вартість становить 100 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко зацікавився найрезультативнішим гравцем Брюгге.