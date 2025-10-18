Іспанія

Антоні став героєм гостів у напруженому поєдинку на Ла Кераміці.

18 жовтня у рамках чергового туру Ла Ліги Вільярреал та Бетіс зіграли бойову нічию з рахунком 2:2. Гра між двома лідерами чемпіонату була насичена подіями і продемонструвала, чому ці команди є головними претендентами на єврокубкові місця.

Підопічні Марселіно змогли двічі вийти вперед — спершу завдяки голу Б’юкенена, а потім завдяки Молейро. Однак команда Пеллегріні, яку очолює зірка Антоні, зуміла двічі зрівняти рахунок, не давши Вільярреалу втратити очки на власному полі.

Особливо варто відзначити реакцію гостей, які не зупинилися після першої поразки і активно боролися до останньої хвилини. Антоні став ключовою фігурою у грі Бетіса, оформивши один із голів та створивши кілька небезпечних моментів.

Нічия дозволила Вільярреалу зберегти третю позицію в турнірній таблиці з 17 очками, а Бетіс продовжує тиснути, маючи 16 балів і залишаючись єдиною командою в лізі без поразок на виїзді цього сезону.

Матч також відзначився хвилиною мовчання в знак протесту проти відсутності прозорості у майбутньому матчі Вільярреала з Барселоною в Маямі.

В обох команд попереду ще багато боротьби за місце в Лізі чемпіонів, а цей матч показав, що конкуренція буде дуже напруженою.

Вільярреал — Реал Бетіс 2:2

Голи: Б'юкенен, 44, Молейро, 64 - Антоні, 67, 90+4

Вільярреал: Тенас — Наварро, Марін, Вейга, Педраса (Соломон, 81) — Б'юкенен, Парехо (Кардона, 73), Комесанья, Молейро (Алассан Гує, 73) — Морено (Перес, 63), Олувасеї (Пепе, 63)

Реал Бетіс: Лопес — Бельєрін (Гарсія, 90), Натан, Гомес, Фірпо — Амрабат, Форнальс, Рока (Ло Чельсо, 58) — Антоні, Кучо, Еззалзулі (Руїбаль, 69)

Попередження: Б'юкенен — Форналь