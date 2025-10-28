Іспанія

Наставник "бетікос" поділився своїми думками після гри з Атлетіко.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував поразку своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти мадридського Атлетіко (0:2).

"Не думаю, що рахунок відображає характер матчу. Гол на другій хвилині перевів гру в той формат, який віддав би перевагу Атлетіко. Команда прагнула відігратися, але суперник забив два відмінні голи, а потім вони зіграли у футбол, у який вміють грати, і зіграли дуже добре. Ми не змогли забити жодного гола, і Атлетіко набрав очки.

Ло Чельсо гарно зіграв у другому таймі. Він вийшов на поле, щоб забезпечити більшу точність. Команда грала добре. Вона ніколи не здавалася і завжди прагнула забити", — наводить слова Пеллегріні AS.

