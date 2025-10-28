Іспанія

Наставник мадридської команди поділився своїми емоціями після першої виїзної перемоги у чемпіонаті.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував перемогу своєї команди у матчі десятого туру іспанської Ла Ліги проти Бетіса (2:0).

"Я задоволений матчем – минуле залишилося позаду. Команда показала дуже гарну гру, чудовий перший тайм. Ми пішли на перерву з рахунком 2:0, але могло бути і більше голів, хоча, правда, Облак зробив відмінний сейв після удару Абде.

Ми пішли на перерву із відчуттям, що команда грає дуже добре. У другому таймі ми не мали жодного шансу забити третій гол, який, здавалося, мав відбутися на одній із контратак.

Нам протистояла команда, яка грає та атакує, зробила дуже атакуючу заміну, багато діяла у штрафному майданчику, але ми змогли зберегти свої ворота, і це необхідна та важлива перемога для чемпіонату та для команди.

Це не був наш найкращий перший тайм. Ми провели дуже гарний перший тайм проти Еспаньола та Мальорки, але не забили. Це був ще один важливий перший тайм, з гольовими моментами, окрім двох забитих м'ячів. У Хуліана і Ніко були моменти, і ми могли досягти вагомішого результату.

Травма Барріоса? Дізнаємося завтра-післязавтра. У нього був невеликий дискомфорт у привідному м'язі. Побачимо, що буде далі", — наводить слова Сімеоне AS.

