Іспанія

Наставник Райо Вальєкано отримав першу індивідуальну нагороду у своїй кар’єрі, обійшовши Хабі Алонсо та Мануеля Пеллегріні.

Іспанська Ла Ліга визнала Іньїго Переса найкращим тренером чемпіонату за підсумками жовтня. Про це повідомила офіційна пресслужба турніру.

Для 37-річного наставника Райо Вальєкано ця відзнака стала першою у професійній кар’єрі. У голосуванні він випередив таких конкурентів, як Хабі Алонсо з Реала та Мануель Пеллегріні з Бетіса.

Під керівництвом Переса Райо провів ідеальний місяць — команда здобула три перемоги у трьох матчах: над Реалом Сосьєдад (1:0), Леванте (3:0) та Алавесом (1:0). Ба більше, берлінський клуб став єдиною командою Ла Ліги, яка в жовтні не пропустила жодного голу.

Після успішного відрізка Райо Вальєкано піднявся на сьоме місце у турнірній таблиці, маючи 14 очок. Наступний матч команда Іньїго Переса проведе 29 жовтня в Кубку Іспанії проти Юнкоса.