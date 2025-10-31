Іспанія

Подія стане генеральною репетицією перед поверненням команди на оновлений стадіон.

Барселона зробила ще один крок до повернення на рідний Камп Ноу. 7 листопада каталонський клуб проведе відкрите тренування на оновленій арені, яке стане першим заходом після масштабної реконструкції стадіону.

Мета події — перевірити готовність усіх систем Камп Ноу, включно з роботою інфраструктури, безпеки, входу та виходу глядачів. Це дозволить клубу оцінити, наскільки арена готова приймати офіційні матчі.

На тренування зможуть потрапити 23 000 уболівальників. Глядачів розмістять на головній трибуні та в південній частині стадіону.

Раніше міська рада Барселони надала дозвіл на проведення матчів із частковим заповненням трибун — до 27 000 осіб. У клубі очікують наступного етапу відкриття, який дозволить збільшити місткість щонайменше до 47 000 місць.