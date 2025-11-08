Іспанія

Марк Берналь, шукає варіанти з орендою, щоб відновити ігрову форму.

18-річний півзахисник, вважається одним із найперспективніших талантів Ла Масії, пропустив більшу частину сезону 2024/25 через серйозну травму — розрив хрестоподібних звʼязок.

Він повернувся до тренувань після 382 днів на реабілітації у вересні 2025 року, але з того часу провів лише чотири матчі за команду Ганса Фліка.

За інформацією іспанського видання Mundo Deportivo, Берналь, хоча й має підтримку з боку клубу, розглядає можливість оренди вже у зимове трансферне вікно, щоб гарантувати собі постійну ігрову практику.

Побоювання гравця підтвердив і головний тренер збірної Іспанії U-21 Давід Гордо, який не включив Берналя до свого складу на майбутню міжнародну паузу. Наставник зазначив, що причиною є маленький ігровий час у клубі.

Незважаючи на бажання Берналя піти в оренду, джерела стверджують, що Барселона на чолі з Гансом Фліком не планує відпускати молодого таланта в січні, не бажаючи квапити його повернення на поле після такої важкої травми.