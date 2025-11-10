Іспанія

Наставник відкидає думки про кризу після двох невдалих матчів.

Після двох невдалих матчів поспіль мадридський Реал опинився під шквалом критики. Поразка від Ліверпуля в Лізі чемпіонів та нічия з Райо Вальєкано в Ла Лізі змусили фанатів заговорити про можливу кризу. Та головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо зберігає спокій.

"Це криза? Ми знаємо, де ми знаходимося. У добрі часи і в погані потрібно зберігати баланс. Ми хотіли зіграти краще після поразки на Енфілді, але іноді обставини не дозволяють нав’язати свою гру. У другому таймі все могло скластися інакше. Це не про емоційні злети – ми стабільні у своїй підготовці та менталітеті", – заявив Алонсо.

Іспанець наголосив, що сезон лише набирає обертів, тому говорити про кризу зарано:

"Мене більше турбує, щоб команда продовжувала рости, вдосконалюватися, зберігати самокритику. Ми чудово розуміємо, хто ми і до чого прагнемо. Зараз листопад – ще дуже рано робити гучні висновки. Головне – тримати високі стандарти", – додав тренер.

Наступний єврокубковий виклик чекає на Реал уже 26 листопада, коли команда Алонсо зіграє на виїзді проти Олімпіакоса в рамках Ліги Чемпіонів.