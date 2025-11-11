Іспанія

Бразилець невдоволений відсутністю ігрового часу під керівництвом Хабі Алонсо.

Бразильський вінгер мадридського Реала Родріго може залишити клуб у наступне трансферне вікно. Про це повідомляє ESPN.

За даними джерела, 24-річний футболіст невдоволений своїм становищем у команді після призначення нового головного тренера Хабі Алонсо. Під керівництвом іспанця бразилець майже не потрапляє до стартового складу — у поточному сезоні він лише тричі виходив із перших хвилин і не відзначився жодним голом.

Зазначається, що Родріго серйозно розглядає варіант із переходом уже в зимове трансферне вікно — у січні 2026 року. Найімовірнішим напрямком продовження кар’єри він вважає англійську Прем’єр-лігу, втім, поки що Реал не отримував офіційних пропозицій щодо гравця.

У поточному сезоні бразилець провів 13 матчів у всіх турнірах, і лише два рази відзначався результативними передачами.

Нагадаємо, у серпні вже виникав значний інтерес до Родріго, але трансфер так і не відбувся.