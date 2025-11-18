Іспанія

Каталонці вивчають варіант із португальським захисником.

Фланговий захисник Аль-Хіляля Жуан Канселу привернув увагу Барселони, повідомляє Екрем Конур.

Португалець раніше зізнався, що бажає повернутися до європейського чемпіонату, і каталонці планують найближчим часом проаналізувати ситуацію щодо можливого трансферу.

Канселу вже грав за Барселону в сезоні-2023/24, де показав високий рівень. У поточному сезоні 31-річний захисник провів чотири матчі в усіх турнірах, віддавши одну результативну передачу. Його контракт із Аль-Хілялем діє до 2027 року, а вартість за Transfermarkt — 15 мільйонів євро.

Раніше Барселона оголосила дату повернення на Камп Ноу.