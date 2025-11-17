Інше

Каталонці зіграють першу гру на реконструованій арені вже 22 листопада.

Барселона оголосила про отримання офіційного дозволу повернутися на Камп Ноу після більш ніж дворічної реконструкції. Перший матч на легендарному стадіоні відбудеться 22 листопада — каталонці зіграють проти Атлетіка у 13-му турі Ла Ліги.

Команда востаннє виходила на поле Камп Ноу у травні 2023 року, після чого арена була закрита на масштабну реконструкцію. Її тривалість затягнулася через технічні труднощі та тривале погодження документів із міською владою. Увесь цей час Барселона проводила домашні матчі на резервному стадіоні.

Каталонський клуб повідомив, що отримав ліцензію рівня 1В, яка дозволяє приймати 45 401 глядача. Наразі ведеться робота над отриманням дозволу від УЄФА, щоб 9 грудня провести на Камп Ноу матч Ліги чемпіонів проти Айнтрахта.

Реконструкція арени стартувала в червні 2023 року та має коштувати близько 1,3 мільярда євро. Після завершення Камп Ноу вміщуватиме 105 тисяч глядачів і стане найбільшим стадіоном Європи. Попри попередні плани повернути команду додому до листопада 2024 року, повне завершення робіт очікується не раніше літа 2027-го.