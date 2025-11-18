Іспанія

Президент вершкових знайшов спосіб залучити шалені інвестиції.

Флорентіно Перес знову доводить, що він не лише футбольний функціонер, а й геніальний бізнесмен. Після успішного залучення 360 мільйонів євро від угоди з Sixth Street та Legends за використання оновленого Сантьяго Бернабеу, бос Реала готує ще масштабніший крок.

За інформацією El Periodico, клуб планує продати приблизно 10 % акцій новоствореної комерційної компанії. Головна мета — захистити Реал від фінансових акул сучасного футболу на кшталт клубів-держав та АПЛ та гарантувати стабільність, не перетворюючи клуб на приватну власність (SAD).

Витрати на реконструкцію Бернабеу значно зросли: з початкових 575 млн євро до приголомшливих 1,347 млрд євро (через інфляцію, війну в Україні та додаткові покращення, такі як висувне поле). Борг станом на літо 2025 року становив понад 1,1 млрд євро.

Нові інвестиції дозволять:

1. Покрити частину боргів.

2. Забезпечити ліквідність для трансферів.

3. Модернізувати структуру управління.

Перес не продає сам клуб Реал Мадрид він надалі належатиме своїм членам (socios). План полягає у створенні окремої комерційної дочірньої компанії , яка керуватиме бізнес-активами: спонсорством, маркетингом, правами на заходи тощо. Саме частку цієї компанії близько 10% запропонують інвесторам.

"Наш клуб повинен мати структуру, яка захищає нас як інституцію і захищає нас як власників. Я підтверджую, що ми винесемо на Асамблею пропозицію, яка гарантує наше майбутнє", — заявив Перес членам клубу.

Ця модель нагадує "важелі" (levers) Барселони, але з набагато жорсткішими запобіжниками. Спортивна частина перша команда, академія, трансфери залишиться на 100% під контролем сосьос.

Найближчим часом відбудеться позачергова асамблея, де члени клубу голосуватимуть за цю реструктуризацію. Якщо план схвалять, Реал зможе залучити від 500 млн до 1 млрд євро нових інвестицій, що дозволить Королівському клубу залишатися на вершині світового футболу ще довгі роки.