Угода передбачає низку умов, зокрема фінансові зобов’язання та гарантії ігрового часу.

З’явилися нові подробиці щодо майбутньої оренди 19-річного форварда мадридського Реала Ендріка до Ліона. Раніше повідомлялося, що Мадрид погодився відпустити бразильця до французького клубу до червня 2026 року без права викупу, а його представники вже активно підбирають житло у Франції.

Угода містить положення, за якими Реал може анулювати оренду або достроково повернути нападника, якщо хтось із форвардів команди отримує травму під час відкритого трансферного вікна. За інформацією The Athletic, мадридський клуб також покриватиме частину заробітної плати футболіста.

Крім того, у контракт внесено пункт, що зобов’язує Ліон виплатити Реалу встановлену суму, якщо Ендрік не потраплятиме до стартового складу у визначеній кількості матчів.

У цьому сезоні бразилець провів лише один поєдинок, вийшовши на заміну на 79-й хвилині у грі проти Валенсії, яка завершилася перемогою Реала 4:0. Очікується, що фіналізація угоди між Мадридом та Ліоном відбудеться у грудні.