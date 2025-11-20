Іспанія

Легенда Реала Мадрид зрівняється з бразильським вінгером за рівнем заробітної плати, ставши одним з найбільш високооплачуваних гравців клубу до 2028 року.

Півзахисник Реал Бетіс Іско близький до підписання нового вигідного контракту, який закріпить його статус одного з найбільш високооплачуваних гравців клубу — ABC.

Нова угода може продовжити перебування Іско на Беніто Вільямарін як мінімум до 2028 року. Ключовою деталлю переговорів є те, що нова зарплата Іско зрівняється із зарплатою бразильського вінгера Антоні, який став найвисокооплачуванішим гравцем Бетіса після свого переходу з Манчестер Юнайтед.

Це рішення керівництва зелено-білих підкреслює їхню рішучість винагородити ключових фігур у складі Мануеля Пеллегріні, оскільки Іско є незамінним гравцем і лідером команди.

Незважаючи на те, що зараз 33-річний Іско відновлюється після травми, він висловив своє рішуче бажання продовжувати боротьбу на високому рівні, маючи чітку особисту мету перед завершенням кар’єри.

"Я хочу виграти трофей до того, як завершу кар’єру", — заявив Іско, підкреслюючи свої амбіції у клубі.

Іско, приєднався до Бетіса у 2023 році та швидко став улюбленцем фанатів, розглядає севільський клуб як останню главу у своїй блискучій кар'єрі. Керівництво Бетіса впевнене, що їм вдасться узгодити всі деталі до його повернення на поле.