Іспанія

Півзахисник Бетіса отримав серйозну травму в матчі проти Малаги і розпочне консервативне лікування.

Півзахисник Бетіса Іско вибув приблизно на три місяці через новий перелом лівої малогомілкової кістки. Травма сталася в матчі проти Малаги (1:3), коли гравець отримав удар по нозі і залишив поле на милицях у шині.

Офіційний медичний висновок клубу вказує на те, що у 34-річного футболіста діагностували новий перелом у середній третині кістки, не пов’язаний із попередньою травмою, яка вже була вилікувана.

Найближчими тижнями Іско проходитиме консервативне лікування, а терміни його повернення залежать від перебігу реабілітації. Минулого року гравець уже переніс дві операції на нозі, під час яких йому встановили металеву пластину.

За прогнозами видання AS, Іско пропустить щонайменше 11-12 турів Ла Ліги та чотири матчі Ліги Європи.

Нагадаємо, в червні Іско вийшов на поле у складі збірної Іспанії вперше за шість років.