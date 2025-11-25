Ліга чемпіонів

Бразилець підкреслив амбіції команди.

Атакувальний півзахисник Барселони Рафінья чітко окреслив цілі "синьо-гранатових" у поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.

"Боротися за трофей? Я вже казав: виступаючи за Барселону, головною метою завжди буде перемога в Лізі чемпіонів", — цитує слова бразильського футболіста газета Marca.

Після чотирьох турів команда Ганса-Дітера Фліка набрала сім очок і посідає 11-ту позицію в турнірній таблиці.

Наступний матч Ліги чемпіонів Барселона проведе на виїзді проти Челсі. Поєдинок заплановано на сьогодні, 25 листопада, початок о 22:00.