Бразилець підкреслив амбіції команди.
Рафінья, ФК Барселона
25 листопада 2025, 11:33
Атакувальний півзахисник Барселони Рафінья чітко окреслив цілі "синьо-гранатових" у поточному розіграші Ліги чемпіонів УЄФА.
"Боротися за трофей? Я вже казав: виступаючи за Барселону, головною метою завжди буде перемога в Лізі чемпіонів", — цитує слова бразильського футболіста газета Marca.
Після чотирьох турів команда Ганса-Дітера Фліка набрала сім очок і посідає 11-ту позицію в турнірній таблиці.
Наступний матч Ліги чемпіонів Барселона проведе на виїзді проти Челсі. Поєдинок заплановано на сьогодні, 25 листопада, початок о 22:00.