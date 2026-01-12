Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Суперкубка Іспанії, який відбувся 11 січня 2026 року.

У фінальному матчі Суперкубка Іспанії каталонська Барселона здобула перемогу над мадридським Реалом (2:2).

Команди почали активно обмінюватись забитими м’ячами наприкінці першого тайму, який у підсумку так завершився нічиєю, але з чотирма голами для вболівальників.

Друга половина в цьому плані значно поступалась результативністю, але свій переможний м’яч команда Ганса-Дітера Фліка таки зуміла оформити.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Барселона — Реал у рамках фіналу Суперкубка Іспанії-2026:

Барселона — Реал 3:2

Голи: Рафінья, 36, 73, Левандовські, 45+4 — Вінісіус Жуніор, 45+2, Гарсія, 45+6

Реал: Куртуа — Вальверде (Гюлер, 68), Р. Асенсіо, Гюйсен (Алаба, 76), Каррерас — Чуамені, Камавінга (Себальйос, 84), Беллінгем — Вінісіус (Мастантуоно, 82), Г. Гарсія (Мбаппе, 76), Родріго.

Барселона: Ж. Гарсія — Кунде, Е. Гарсія (Мартін, 83), Кубарсі, Бальде — Педрі, де Йонг, Лопес (Ольмо, 66) — Ямаль (Араухо, 90+3), Левандовскі (Торрес, 66), Рафінья (Рашфорд, 83).

Попередження: Е. Гарсія, 57, Педрі, 86 — Асенсіо, 57, Вальверде, 59, Каррерас, 82.

де Йонг, 90+1