Іспанія

Дубль Рафіньї приніс каталонцям перемогу у напруженому фіналі з рахунком 3:2.

У саудівській Джидді відбувся фінальний матч Суперкубка Іспанії-2026, у якому зійшлися Барселона та мадридський Реал. Перемогу з рахунком 3:2 здобув каталонський клуб.

Рахунок у зустрічі було відкрито на 36-й хвилині — Рафінья точно пробив у дальній кут воріт Реала. Уже в компенсований час до першого тайму Вінісіус Жуніор зрівняв рахунок після індивідуального проходу. До перерви команди встигли обмінятися ще двома голами: спочатку відзначився Роберт Левандовські, а згодом Гонсало Гарсія знову відновив рівновагу.

Вирішальний м’яч було забито на 73-й хвилині. Рафінья оформив дубль, пробивши в падінні з меж штрафного майданчика — після рикошету від Рауля Асенсіо м’яч опинився у сітці воріт.

Наприкінці матчу Барселона залишилася в меншості: на першій компенсованій хвилині другого тайму червону картку отримав Френкі де Йонг. Попри це, каталонці зберегли переможний рахунок.

Український воротар Реала Андрій Лунін увесь матч провів на лаві запасних.

Барселона — Реал 3:2

Голи: Рафінья, 36, 73, Левандовські, 45+4 — Вінісіус Жуніор, 45+2, Гарсія, 45+6