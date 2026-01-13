Шанс для іспанського фахівця.
Арбелоа, Getty Images
13 січня 2026, 15:03
Колишній нападник та тренер мадридського Реала Хорхе Впльдано висловився про призначення на посаду головного тренера «вершкових Альваро Арбелоа.
«Він знає клуб зсередини та зовні, тому що працює в ньому протягом багатьох років. Це добре. Він знає Хабі Алонсо і, безумовно, дуже добре знає, що відбувається в головній команді.
Нам залишається тільки чекати і стежити за тим, як він будуватиме команду, яка претендує на перемогу у всіх турнірах, що завжди і очікують від Реала», – сказав Вальдано.
Арбелоа замінив звільненного Хабі Алонсо.