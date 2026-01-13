Іспанія

Шанс для іспанського фахівця.

Колишній нападник та тренер мадридського Реала Хорхе Впльдано висловився про призначення на посаду головного тренера «вершкових Альваро Арбелоа.

«Він знає клуб зсередини та зовні, тому що працює в ньому протягом багатьох років. Це добре. Він знає Хабі Алонсо і, безумовно, дуже добре знає, що відбувається в головній команді.

Нам залишається тільки чекати і стежити за тим, як він будуватиме команду, яка претендує на перемогу у всіх турнірах, що завжди і очікують від Реала», – сказав Вальдано.

Арбелоа замінив звільненного Хабі Алонсо.