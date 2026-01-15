Іспанія

Іспанець розлючений поразкою від Альбасете.

Капітан мадридського Реала Дані Карвахаль прокоментував поразку від Альбесете (2:3) у Кубку Іспанії. Його слова наводить Marca.

«Ми досягли дна. Команда із Сегунди вибила нас із турніру – і я вітаю їх.

З завтрашнього дня ми маємо бути самокритичними як індивідуально, так і командно. Ми ще маємо час, щоб переламати хід сезону.

Попереду два фантастичні турніри, в яких нам доведеться боротися. Команда зараз не у найкращій формі, і нам потрібно старанно працювати.

Ми маємо викладатися на повну. Ми також просимо вибачення вболівальникам. Ми – і я особисто – не відповідаємо рівню та очікуванням клубу.

Обіцяємо віддавати всі сили в матчах протягом кількох наступних місяців, щоб змінити ситуацію на полі та в таблиці», – сказав Карвахаль.