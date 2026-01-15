Іспанець розлючений поразкою від Альбасете.
Дані Карвахаль, Getty Images
15 січня 2026, 17:20
Капітан мадридського Реала Дані Карвахаль прокоментував поразку від Альбесете (2:3) у Кубку Іспанії. Його слова наводить Marca.
«Ми досягли дна. Команда із Сегунди вибила нас із турніру – і я вітаю їх.
З завтрашнього дня ми маємо бути самокритичними як індивідуально, так і командно. Ми ще маємо час, щоб переламати хід сезону.
Попереду два фантастичні турніри, в яких нам доведеться боротися. Команда зараз не у найкращій формі, і нам потрібно старанно працювати.
Ми маємо викладатися на повну. Ми також просимо вибачення вболівальникам. Ми – і я особисто – не відповідаємо рівню та очікуванням клубу.
Обіцяємо віддавати всі сили в матчах протягом кількох наступних місяців, щоб змінити ситуацію на полі та в таблиці», – сказав Карвахаль.