Бразильцю треба додавати.

Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про вінгера команди Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить Marca.

Позитив в тому, що він хотів бути на полі і провести повний матч після величезних зусиль, які він доклав минулого тижня.

Віні був готовий допомогти команді, взяти все на себе, бігати скрізь і не ховатись.

Ось таким має бути Віні – тим, хто не боїться, хто бере на себе відповідальність і не втрачає самовладання. У нього будуть і яскраві дні, і менш вдалі, але я бачу, що він відданий своїй справі і він капітан.

Переконаний, що Віні подарує нам чудові вечори, і нам потрібна його найкраща версія, якщо Реал хоче вигравати трофеї», – сказав Альваро Арбелоа.