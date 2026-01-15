Бразильцю треба додавати.
Вінісіус та Арбелоа, Getty Images
15 січня 2026, 19:53
Головний тренер мадридського Реала Альваро Арбелоа висловився про вінгера команди Вінісіуса Жуніора. Його слова наводить Marca.
Позитив в тому, що він хотів бути на полі і провести повний матч після величезних зусиль, які він доклав минулого тижня.
Віні був готовий допомогти команді, взяти все на себе, бігати скрізь і не ховатись.
Ось таким має бути Віні – тим, хто не боїться, хто бере на себе відповідальність і не втрачає самовладання. У нього будуть і яскраві дні, і менш вдалі, але я бачу, що він відданий своїй справі і він капітан.
Переконаний, що Віні подарує нам чудові вечори, і нам потрібна його найкраща версія, якщо Реал хоче вигравати трофеї», – сказав Альваро Арбелоа.