Іспанія

24-річний уругваєць гратиме в Ла Лізі до кінця сезону з опцією викупу.

Хетафе офіційно оголосив про підписання нападника Ліона Мартіна Сатріано. Про це повідомляє офіційний сайт іспанського клубу.

Угода передбачає оренду 24-річного форварда до завершення поточного сезону з можливістю подальшого викупу його контракту.



Сатріано приєднався до Ліона влітку 2025 року, перейшовши з Ланса.

У нинішньому сезоні уругвайський нападник провів 19 матчів на клубному рівні, в яких забив три м’ячі та віддав одну результативну передачу.