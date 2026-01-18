Німеччина

Скоро легендарному німцю виповниться 40 років.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль висловився про новий контракт ветерана команди Мануеля Ноєра.

«Ману виповниться 40 у березні. Те, як він грає зараз, – це світовий клас. Ми сядемо та обговоримо це з ним. Якогось моменту тіло перестає бути готовим до професійного футболу, але з Ману це поки не так.

Ми спокійні. Ближче до кінця сезону, у квітні-травні, ми поговоримо та подивимося, як усе складеться. Наразі він виступає неймовірно добре», – сказав Еберль.