Італія

Гравець провалив КАН-2025.

Марокканський нападник Юссеф Ен-Несірі напередодні завершив участь на Кубку африканських націй-2025 у складі своєї національної збірної, зупинившись за крок до трофею.

Однак навряд чи 28-річний виконавець без результативних дій на цьому турнірі зможе записати його собі в актив.

Тим не менш, на клубному рівні за турецький Фенербахче в нього вісім голів та один асист за 25 матчів у поточному сезоні.

І також непогані перспективи опинитись у більш конкурентних чемпіонатах найближчим часом.

Відомо про зацікавленість англійського Евертона в цьому нападнику, а нещодавно італійський Наполі зробив запит оренди до завершення поточного сезону.

Перемовини поміж сторонами тривають у всіх доступних напрямках.