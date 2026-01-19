Гравець провалив КАН-2025.
Юссеф Ен-Несірі, Getty Images
19 січня 2026, 09:15
Марокканський нападник Юссеф Ен-Несірі напередодні завершив участь на Кубку африканських націй-2025 у складі своєї національної збірної, зупинившись за крок до трофею.
Однак навряд чи 28-річний виконавець без результативних дій на цьому турнірі зможе записати його собі в актив.
Тим не менш, на клубному рівні за турецький Фенербахче в нього вісім голів та один асист за 25 матчів у поточному сезоні.
І також непогані перспективи опинитись у більш конкурентних чемпіонатах найближчим часом.
Відомо про зацікавленість англійського Евертона в цьому нападнику, а нещодавно італійський Наполі зробив запит оренди до завершення поточного сезону.
Перемовини поміж сторонами тривають у всіх доступних напрямках.