Україна

До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 18 січня 2026 року.

Завершилася 1425 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

- У ніч проти 18 січня війська рф поцілили по будинку в Харкові. Унаслідок обстрілу загинула 20-річна жінка та є постраждалі. За даними голови ОВА, під російський удар безпілотниками потрапив приватний житловий будинок у Холодногірському районі Харкова. На місці влучання безпілотника зайнялася пожежа. Унаслідок атаки загинула 20-річна жінка.

- росіяни запустили близько 120 «шахедів», а решта дронів були «герберами» та безпілотниками інших типів. Вони летіли з Курська, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Міллерово, а також Чауди, що в тимчасово окупованому Криму, та захопленого Донецька.

- Протягом тижня, з 12 по 18 січня, росіяни запустили по Україні понад 1300 ударних безпілотників, 1050 керованих авіаційних бомб та 29 ракет.

- На французькому телеканалі LCI пролунала заява, ніби після скандальної зустрічі українського та американського президентів у лютому 2025 року між розвідками двох країн «стався розрив». Він нібито втілився в тому, що Україна перестала передавати деякі дані США.

- У 2026 році Росія планує призвати до лав своєї армії 409 000 особового складу й сформувати не менш як 11 дивізій.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв’ю "Лівому берегу".

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)



Загалом від початку цієї доби відбулося 126 бойових зіткнень.

Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Російські загарбники завдали 78 авіаційних ударів, скинувши 199 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 5355 дронів-камікадзе та здійснили 2985 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках відбулась одна атака загарбників. Ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши дві керовані авіабомби, здійснив 87 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Сьогодні ворог 10 разів атакував на Південно–Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та у бік Графського, Нестерного, Круглого. Два боєзіткнення зараз тривають.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Піщаного та в бік Курилівки, Петропавлівки, Борівської Андріївки.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбивали чотири штурмові дії у районі Ямполя та у бік населених пунктів Ставки, Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку ворог тричі атакував у районі населеного пункту Пазено та у бік Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку сьогодні відбулося 15 бойових зіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Щербинівка, Іванопілля, Клебан-Бик та у бік Берестка, Степанівки, Софіївки.

На Покровському напрямку від початку цієї доби противник 39 разів атакував у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне та у бік Філії й Новопавлівки.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 106 окупантів, з яких 64 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили чотири одиниці автомобільної техніки, два квадроцикли, 35 безпілотних літальних апаратів, дев’ять антен зв’язку, засіб РЕБ, три пункти управління, два пункти управління БпЛА та три укриття для особового складу противника. Також уразили одну артилерійську систему, шість одиниць автомобільної техніки, два засоби РЕБ, 12 укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські оборонці відбили чотири атаки загарбників у бік Іванівки, Нового Запоріжжя, Радісного. Авіаудару зазнав населений пункт Хвилі.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 боєзіткнень, у районах населених пунктів Гуляйполе, Зелене та у бік Варварівки й Добропілля. Два з них зараз тривають. Під ворожими авіаударами опинилися Гуляйполе, Воздвижівка, Верхня Терса, Залізничне, Долинка.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався прорвати нашу оборону у районі населеного пункту Плавні. Авіаударів зазнали населені пункти Жовта Круча та Таврійське.

На Придніпровському напрямку на даний час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Хочу відзначити наших воїнів: попри все, попри жорстку погоду та постійні російські штурми є хороші наші результати в захисті позицій. Важливо, що на багатьох напрямках наші воїни роблять саме те, що потрібно для України. Дякую всім вам, хлопці! Гуляйполе: 5-та штурмова бригада, 1-й та 225-й окремі штурмові полки. Куп’янський напрямок: справжні приклади для інших – 429-та бригада безпілотних систем «Ахіллес», 13-та бригада оперативного призначення Нацгвардії «Хартія», 101-ша бригада охорони Генерального штабу, 475-й окремий штурмовий полк. Дякую! Також Харківська область: 127-ма важка механізована бригада. Дякую! Покровський напрямок: наша 25-та повітрянодесантна бригада та підрозділи 425-го окремого штурмового полку. Дякую! Сумщина: 71-ша єгерська бригада. Молодці! Очеретинський напрямок: воїни 14-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Червона калина» та 25-й окремий штурмовий батальйон. Молодці! І ще – наші позиції на Оріхівському напрямку: 128-ма гірсько-штурмова бригада. Дякую вам, воїни! Слава всім, хто бʼється заради України, як заради самого себе! Дякую кожному, хто працює так, щоб Україна жила

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!​