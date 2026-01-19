Італія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Італії, який відбувся 18 січня 2025 року.

Мілан у домашньому матчі 21 туру італійської Серії А обіграв Лечче (1:0).

Господарі поля знову мали значну перевагу над суперниками за всіма показниками, але знову їхні вболівальники мали чекати до останнього, щоб побачити забитий м’яч. На щастя, для фанатів, "россонері", він таки відбувся цього разу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Мілан — Лечче у рамках 21-го туру італійської Серії А-2025/26:

Мілан — Лечче 1:0

Гол: Фюллькруг, 76

Мілан: Меньян — Томорі, Габбія, Де Вінтер — Салемакерс (Атекаме, 80), Річчі (Лофтус-Чік, 73), Яшарі (Модрич, 87), Рабіо, Еступіньян — Пулішич (Фюллькруг, 72), Леау (Нкунку, 87).

Лечче: Фальконе — Ндаба, Зіберт, Габріель, Галло (Ндрі, 84) — Гендельман, Рамадані (Малех, 85), Кулібалі — Соттіль (Банда, 54), Стулич (Тете, 68), П’єротті.

Попередження: Вінтер — Рамадані.