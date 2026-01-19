Італія

Можливе повернення гравця до Європи.

Бельгійський нападник Яннік Феррейра Карраско свого часу перебрався до аравійського Аш-Шабаба з мадридського Атлетіко за 15 млн євро.

Проте з наближенням чемпіонату світу-2026 зростає й бажання 32-річного виконавця потрапити на великий міжнародний форум у складі своєї національної збірної.

А для цього було б більш вигідно повернутись до Європи принаймні цієї зими, над чим наразі й працюють агенти футболіста.

Стало відомо, що Наполі та Рома отримали пропозиції взяти Карраско в оренду до кінця сезону.

Однак на заваді переходу може стати висока зарплатня капітана Аш-Шабаба, яку аравійський клуб нараз неохоче прагне з кимось ділити, а забезпечити повністю можуть лише обмежена кількість європейських провідних клубів.

На рахунку бельгійця дев’ять голів та три асисти в 16 матчах.