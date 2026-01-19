Італія

"Заміна Каррерасу" не зіграла.

Лісабонська Бенфіка минулого літа підписала вихованця академії мадридського Реала Рафаеля Обрадора, сподіваючись компенсувати відхід іншого продукту школи "галактікос", флангового захисника Альваро Каррераса, назад до столиці Іспанії.

Однак 21-річний виконавець під орудою Жозе Моурінью зіграв аж один матч у першій частині сезону, після чого стало зрозуміло, що найближчим часом "орлам" він не буде потрібен.

А от італійському Торіно такий гравець виявився цікавим, тож "бики" нині завершують його перехід на правах оренди з можливістю викупу цього літа.

Контракт для гравця строком до 2029 року з опцією ще на один рік уже готовий.