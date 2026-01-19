"Заміна Каррерасу" не зіграла.
Рафа Обрадор, Getty Images
19 січня 2026, 09:35
Лісабонська Бенфіка минулого літа підписала вихованця академії мадридського Реала Рафаеля Обрадора, сподіваючись компенсувати відхід іншого продукту школи "галактікос", флангового захисника Альваро Каррераса, назад до столиці Іспанії.
Однак 21-річний виконавець під орудою Жозе Моурінью зіграв аж один матч у першій частині сезону, після чого стало зрозуміло, що найближчим часом "орлам" він не буде потрібен.
А от італійському Торіно такий гравець виявився цікавим, тож "бики" нині завершують його перехід на правах оренди з можливістю викупу цього літа.
Контракт для гравця строком до 2029 року з опцією ще на один рік уже готовий.