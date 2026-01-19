Італія

Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з воротарем Нікітою Контіні-Барановським.

Нова угода з 29-річним іуроженцем Черкас розрахована до кінця 2031 року.

Контіні-Барановський є вихованцем "неаполітанців", але за свою кар'єру виступав на правах оренди за низку італійських клубів.

У складі Наполі Нікіта провів лише один матч, який відбувся у грудні 2023 року.

