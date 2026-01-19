Нова угода розрахована до 2031 року.
Нікіта Контіні-Барановський, ФК Наполі
19 січня 2026, 17:43
Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з воротарем Нікітою Контіні-Барановським.
Нова угода з 29-річним іуроженцем Черкас розрахована до кінця 2031 року.
Контіні-Барановський є вихованцем "неаполітанців", але за свою кар'єру виступав на правах оренди за низку італійських клубів.
У складі Наполі Нікіта провів лише один матч, який відбувся у грудні 2023 року.
