Іспанія

Француз відзначився голом у ворота проти Севільї.

Мадридський Атлетіко у матчі 11 туру іспанської Ла Ліги обіграв Севілью (3:0).

У цьому матчі результативним ударом відзначився нападник "матрацників" Антуан Грізманн, для якого це був 200 гол у 541 матчі чемпіонату Іспанії.

Таким чином, Грізманн став лише 11 гравцем та шостим іноземцем в історії Ла Ліги, якому вдалося забити 200 або більше голів.

У списку легіонерів-бомбардирів Ла Ліги попереду знаходяться Ліонель Мессі (474), Кріштіану Роналду (311), Карім Бензема (238), Уго Санчес (234) та Альфредо Ді Стефано (227).

Цього сезону Грізман провів 17 матчів, у яких забив чотири м'ячі.

Після 11 турів Атлетіко набрав 22 очки і посідає четверте місце у Ла Лізі, відстаючи від лідера Реала на вісім балів.