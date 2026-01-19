Головний тренер "матрацників" вірить у підопічного.
Дієго Сімеоне Getty Images
19 січня 2026, 22:42
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував гру Хуліана Альвареса після матчу 20-го туру Ла Ліги з Алавесом 1:0.
"Він провів дуже хороший матч як у Ла-Коруньї, так і в матчі з Алавесом. Грав добре, голи обов'язково прийдуть.
Не хвилююся, тому що у нього є голи, йому потрібно продовжувати працювати, враховуючи стабільність, яку він має в Атлетіко, скоро ми говоритимемо про голи Хуліана", — сказав Сімеоне.
