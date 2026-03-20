Іспанія

Football.ua представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 20-22 березня.

Відсьогодні й до понеділка, 23 березня, мають відбутися всі десять матчів 29-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Естадіо де ла Кераміка у Вільярреалі, де місцевий однойменний клуб прийматиме Реал Сосьєдад.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 20 березня, 22:00. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал. Перше коло — 3:2

Тижнем раніше підопічні Марселіно ледь не поступилися Алавесу на виїзді (1:1). Тепер Вільярреал націлений на другу за поточну кампанію чемпіонату звитягу над Реалом Сосьєдад, чого не досягав із сезону-2016/17. На Естадіо де ла Кераміка в Ла Лізі-2025/26 перемагали тільки Барселона й Реал Мадрид, тож і сьогоднішнім гостям навряд чи буде легко бодай відібрати очки в господарів поля.

Команда Пеллегріно Матараццо туром раніше впорався з Осасуною вдома (3:1) і наблизилася до топ-6, сподіваючись не залишити Сан-Себастьян без єврокубків удруге поспіль. Зазнавши тільки однієї виїзної поразки від Вільярреала в останніх семи очних зустрічах у чемпіонаті, Реал Сосьєдад (4В, 2Н) до сьогоднішньої дуелі все одно підходить в статусі андердога.

прогноз 2:1

Субота, 21 березня, 15:00. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче. Перше коло — 1:3

Надважливий з огляду боротьби за виживання поєдинок відбудеться завтра на Естадіо Мартінес Валеро. Ельче минулої суботи очікувано поступився Реалу в Мадриді (1:4), продовживши свою безвиграшну серію в Ла Лізі до 11-ти матчів (4Н, 7П). Тим не менш, вдома колектив Едера Сарабії виглядає здебільшого непогано, тоді як Мальорка часто зазнає виїзних невдач.

Туром раніше Мальорка Мартіна Демічеліса у вольовому стилі впоралася з Еспаньйолом удома (2:1). Цей успіх дозволив їй залишити зону вильоту. Суботні гості в першому колі обіграли Ельче вперше з листопада 2017 року після п'яти нічиїх і двох поразок. Очікуємо, що завтра господарям поля вдасться помститися супернику, також обійшовши його в турнірній таблиці.

прогноз 1:0

Субота, 21 березня, 17:15. RCDE Стедіум, Корнелья/Ель-Прат-де-Льобрегат. Перше коло — 1:0

Цьогорічні страждання Еспаньйола продовжилися 11-м поспіль матчем без перемоги в чемпіонаті (4Н, 7П). Минулої неділі підопічні Маноло Гонсалеса на виїзді поступився Мальорці (1:2). Хетафе ж удома клуб із Барселони не поступався з вересня 2013 року, шість разів обігравши цього суперника й двічі поділивши з ним залікові бали.

Туром раніше Хетафе в Мадриді поступився Атлетіко (0:1) після перших за понад рік чотирьох поспіль виїзних матчів без поразок у чемпіонаті. Команда Хосе Бордаласа все ще може нав'язати боротьбу за єврокубкові місця, у разі успіху в суботу обійшовши в турнірній таблиці Еспаньйол. Тим не менш, очікуємо, що сильнішого на RCDE Стедіум завтра виявлено не буде.

прогноз 0:0

Субота, 21 березня, 19:30. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія. Перше коло — 2:0

Завтра у Валенсії відбудеться дуель головних аутсайдерів чемпіонату. Леванте має намір всьоме поспіль (3В, 3Н) не програти вдома Реалу Ов'єдо й здобути важливі з огляду на напружену боротьбу за виживання залікові бали. Колектив Луїша Каштру уникнув поразок у трьох минулих турах (1В, 2Н) і цілком може досягнути успіху ще раз.

Підопічні Гільєрмо Альмади минулої суботи впоралися вдома з Валенсією (1:0), покращивши своє скрутне турнірне становище. Реал Ов'єдо на виїзді в Ла Лізі не перемагав із кінця вересня (4Н, 6П) і навряд чи зуміє перервати цю серію на Естадіо Сьютат де Валенсія. Саме місцевий Леванте виглядає більш спроможним зробити крок назустріч порятунку.

прогноз 2:1

Субота, 21 березня, 19:30. Естадіо Ель-Садар, Памплона. Перше коло — 0:1

Осасуна після виїзної поразки від Реала Сосьєдад (1:3) повертається на Естадіо Ель-Садар, де уникнула невдач у семи останніх поєдинках чемпіонату (4В, 3Н). Саме впевнені домашні виступи дозволяють команді Алессіо Ліші боротися за місце в топ-10, на яке претендує й Жирона, що підходить до суботньої дуелі зокрема на тлі трьох поспіль виїзних нічиїх.

Туром раніше колектив Мічела вдома розібрався з Атлетіком Більбао (3:0). Тепер Жирона спробує вдруге за сезон здолати Осасуну, у першому колі впоравшись із цим суперником за рахунок гола Владислава Ваната. Тим не менш, малоймовірно, що завтра клуб із Памплони дозволить собі поступитися, тоді як втрату ним залікових балів виключати не варто.

прогноз 2:2

Субота, 21 березня, 22:00. Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Перше коло — 1:1

Після п'яти поспіль матчів без поразок Севілья очікувано поступилася Барселоні на виїзді (2:5). Підопічні Матіаса Алмейди, як і їхній суботній суперник, все ще далеко не захищені від потенційного вильоту, тож для обох сторін дуель на Рамон Санчес Пісхуан важить чимало. У першому ж колі Валенсія продовжила свою безпрограшну серію в подібних очних зустрічах до п'яти поєдинків (2В, 3Н).

Команду Карлоса Корберана туром раніше спіткала невдача у вигляді виїзної поразки від Реала Ов'єдо (0:1). Якраз на виїзді Валенсії найбільше й не вистачає стабільності. Поза Камп де Месталья клуб з однойменного міста набрав усього дев'ять із 32-х залікових балів і завтра навіть хаотична Севілья навряд чи дозволить йому досягнути якогось значного успіху.

прогноз 1:1

Неділя, 22 березня, 15:00. Spotify Камп Ноу, Барселона. Перше коло — 1:1

Неділя, 22 березня, 17:15. Естадіо ABANCA Балаїдос, Віго. Перше коло — 1:0

Вчора, на тлі виїзної нічиєї з Реалом Бетіс (1:1), Сельта у Франції вибила Ліон з 1/8 фіналу плей-оф Ліги Європи. Тепер колектив Клаудіо Хіральдеса повертається на Естадіо ABANCA Балаїдос, де наступний його суперник нечасто набирає бодай один заліковий бал. Попри єврокубкову втому й місцями суперечливі домашні виступи, клуб із Віго буде фаворитом матчу проти Алавеса.

Підопічні Кіке Санчеса Флореса туром раніше вдома зіграли внічию з Вільярреалом (1:1). У неділю ж Алавес спробує покращити історію очних зустрічей із Сельтою, тільки раз обігравши її в останніх десяти поєдинках. Клуб із Віторії-Гастейс не надто вдало виглядає у виїзних протистояннях чемпіонату й може зазнати чергової поразки, всьоме поспіль залишившись без трьох очок.

прогноз 1:0

Неділя, 22 березня, 19:30. Естадіо Сан-Мамес, Більбао. Перше коло — 2:1

Минулої суботи Атлетік зазнав третьої поспіль "сухої" поразки в усіх турнірах. На виїзді команду Ернесто Вальверде розгромила Жирона (0:3). Обігравши Реал Бетіс на Естадіо Сан-Мамес у восьми з десяти останніх матчів, представник Більбао сподівається скоротити своє відставання від п'ятого в турнірній таблиці суперника із Севільї до шести очок.

Колектив Мануеля Пеллегріні після домашньої нічиєї із Сельтою (1:1) дістався 1/4 фіналу плей-оф Ліги Європи, розібравшись удома з Панатінаїкосом. Попри не надто велику успішність у більшості з останніх виїзних протистоянь у всіх турнірах, Реал Бетіс спроможний гідно провести матч проти Атлетіка й залишити Більбао з одним заліковим балом.

прогноз 1:1

Неділя, 22 березня, 22:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Перше коло — 2:5

