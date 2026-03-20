Федеріко К'єза, getty images
20 березня 2026, 19:55
Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо оприлюднив список із 28 гравців, викликаних на плейоф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.
Серед новин — повернення вінгера Ліверпуля Федеріко К'єзи, який востаннє грав за національну команду на Євро-2024, а також перший виклик у збірну для 21-річного правого захисника Марко Палестри. Палестра виступає на правах оренди за Кальярі, а права на нього належать Аталанті.
У складі також присутній хавбек Ньюкасла Сандро Тоналі, який отримав м’язове ушкодження 18 березня в матчі Ліги чемпіонів проти Барселони.
Нагадаємо, Італія у півфіналі плейоф кваліфікації прийме Північну Ірландію 26 березня. У разі перемоги команда Гаттузо 31 березня на виїзді зіграє з переможцем поєдинку Уельс – Боснія і Герцеговина.