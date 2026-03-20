Список із 28 гравців оприлюднив головний тренер Дженнаро Гаттузо.

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо оприлюднив список із 28 гравців, викликаних на плейоф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.

Серед новин — повернення вінгера Ліверпуля Федеріко К'єзи, який востаннє грав за національну команду на Євро-2024, а також перший виклик у збірну для 21-річного правого захисника Марко Палестри. Палестра виступає на правах оренди за Кальярі, а права на нього належать Аталанті.

У складі також присутній хавбек Ньюкасла Сандро Тоналі, який отримав м’язове ушкодження 18 березня в матчі Ліги чемпіонів проти Барселони.

Нагадаємо, Італія у півфіналі плейоф кваліфікації прийме Північну Ірландію 26 березня. У разі перемоги команда Гаттузо 31 березня на виїзді зіграє з переможцем поєдинку Уельс – Боснія і Герцеговина.