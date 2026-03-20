Форвард не потрапив у заявку збірної на товариські матчі з Мексикою та США.

Португальський форвард Ан-Насра Кріштіану Роналду не потрапив у заявку збірної Португалії на березневі товариські матчі проти Мексики (29 березня) та США (1 квітня), які стануть частиною підготовки команди до чемпіонату світу 2026 року. До складу португальців викликано 27 гравців.

Як повідомляється, 41-річний Роналду отримав травму задньої поверхні стегна у березні, що не дозволяє йому брати участь у зустрічах.

У поточному сезоні португалець провів 26 матчів у всіх турнірах, забив 22 голи та віддав 4 результативні передачі. Контракт Роналду з Ан-Насром розрахований до літа 2027 року.