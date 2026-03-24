Каталонський клуб розглядає захисника Інтера як потенційного лідера оборони на тривалий термін.
Алессандро Бастоні, Getty Images
24 березня 2026, 15:15
Барселона націлилася на придбання центрального захисника Інтера Алессандро Бастоні.
За інформацією джерела, керівництво каталонців упевнене, що італієць зможе стати ключовою фігурою в захисних редутах команди на багато років.
Повідомляється, що "синьо-гранатові" готові запропонувати за футболіста 60 мільйонів євро. Водночас ринкова вартість гравця за оцінками Transfermarkt становить близько 80 мільйонів євро, а чинна угода Бастоні з міланським клубом розрахована до середини 2028 року.
У поточному 26-річний захисник продемонстрував високу результативність, провівши 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Інтер хоче зберегти Бареллу в команді.