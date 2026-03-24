Іспанія

Каталонський клуб розглядає захисника Інтера як потенційного лідера оборони на тривалий термін.

Барселона націлилася на придбання центрального захисника Інтера Алессандро Бастоні.

За інформацією джерела, керівництво каталонців упевнене, що італієць зможе стати ключовою фігурою в захисних редутах команди на багато років.

Повідомляється, що "синьо-гранатові" готові запропонувати за футболіста 60 мільйонів євро. Водночас ринкова вартість гравця за оцінками Transfermarkt становить близько 80 мільйонів євро, а чинна угода Бастоні з міланським клубом розрахована до середини 2028 року.

У поточному 26-річний захисник продемонстрував високу результативність, провівши 35 матчів у всіх турнірах, у яких забив два голи та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Інтер хоче зберегти Бареллу в команді.