Каталонці розглядають варіант підписання захисника лише як вільного агента.

Барселона не планує виплачувати компенсацію Аль-Хілялю за повноцінний трансфер універсального захисника Жоау Канселу найближчим літом. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Саудівський клуб оцінює 31-річного португальського захисника у 15 мільйонів євро. Втім, керівництво Барселони не має наміру витрачати кошти на цей перехід і розглядає можливість підписання гравця лише на правах вільного агента, попри те, що його контракт із Аль-Хілялем чинний до літа 2027 року.

Нагадаємо, у січні каталонський клуб орендував Канселу до завершення поточного сезону. Наразі в Барселоні ще не ухвалили остаточного рішення щодо майбутнього футболіста, а тренерський штаб продовжує оцінювати його виступи.

Очікується, що більш конкретні переговори щодо подальшої долі захисника відбудуться після завершення сезону, коли клуб визначиться зі спортивною доцільністю його підписання та фінансовими можливостями.