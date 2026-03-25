Іспанія

Загалом клуб планує два великих трансфери перед новим сезоном.

Поступово наближаємось до вирішальної частини поточного сезону, а клуби тим часом уже планують свою подальшу роботу.

Каталонська Барселона, зокрема, намагається зібрати фінансовий ресурс для здійснення, щонайменше, двох насправді гучних трансферів під час літньої кампанії.

"Блаугранас" зацікавлені в підсиленні ланок оборони та атаки.

І якщо щодо першого альтернатив Алессандро Бастоні з міланського Інтера наразі в клубі не бачать, бо та позицію на вістрі нападу в Барси є певні опції.

Скаутський відділ активно працює над переходом аргентинського нападника Хуліана Альвареса з мадридського Атлетіко, тоді як нігерійський форвард турецького Галатасараю Віктор Осімген являється резервним варіантом.

А от сербський нападник Душан Влахович із туринського Ювентуса та словенець Беньямін Шешко з англійського Манчестер Юнайтед випали з поля зору "блаугранас".

Місцеві ЗМІ також повідомляють, що лише на трансфер нападника в Барселони виділятимуть бюджет у 100 млн євро.