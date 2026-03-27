Француз забивав у кожному з семи останніх матчів за збірну.

Збірна Франції в товариському матчі здобула перемогу над Бразилією (2:1).

У цьому матчі голом відзначився французький нападник Кіліан Мбаппе, для якого це був сьомий поспіль поєдинок у національній команді, в якому він зміг забити.

Таким чином, 27-річний француз повторив рекорд збірної, який належав Жан-П'єру Папену, який забив у семи іграх поспіль у період з вересня 1990 року до листопада 1991 року.

До бразильців Кіліан забивав у двох матчах проти України, а також Азербайджану, Ісландії, Німеччини та Іспанії.

Крім цього, Мбаппе наблизився до рекорду бомбардирів збірної Франції, забивши свій 56 гол. Рекорд належить Олів'є Жиру, на рахунку якого 57 забитих м'ячів.

