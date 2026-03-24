Зірковий французький форвард був змушений звернутися до фахівців на Батьківщині.

Медичний штаб мадридського Реала опинився в центрі неймовірного скандалу. Як повідомляють джерела, лікарі королівського клубу припустилися шокуючої недбалості під час обстеження травми Кіліана Мбаппе — вони зосередили увагу на його здоровому правому коліні замість пошкодженого лівого.

За інформацією журналіста RMC Sport Даніеля Ріоло та його іспанського колеги Мігеля Анхеля Діаса з COPE, через цю кричущу помилку 27-річний нападник тривалий час продовжував грати через біль, навіть не підозрюючи про реальні масштаби своєї проблеми.

Розчарований відсутністю прогресу у відновленні, Мбаппе вирушив до Франції, де звернувся за другою думкою до відомого фахівця Бертрана Соннері-Котте. Французький лікар одразу зрозумів, що робота мадридських медиків була недостатньою, і переніс фокус на ліве коліно гравця. Мбаппе призначили спеціальний протокол зміцнення м'язів, який успішно допоміг йому уникнути серйозного хірургічного втручання.

Повідомляється, що саме цей інцидент став справжньою причиною масових звільнень у медичному відділі Реала в січні. Раніше вважалося, що кадрові зміни зумовлені загальною епідемією травм у команді, проте джерела стверджують, що ситуація з Мбаппе стала останньою краплею, а помилку керівництво розцінило як тотальну ганьбу.

Сам Кіліан намагається не роздмухувати конфлікт. Спілкуючись із журналістами, футболіст заявив, що найголовніше для нього — це правильний діагноз та повернення на поле:

"З коліном усе дуже добре. Я знаю, що було багато спекуляцій, але це життя спортсмена високого рівня... Я відновився на 100%. Я мав можливість отримати правильний діагноз після повернення до Парижа, і ми разом знайшли найкращий план, щоб повернутися на топ-рівень та бути у формі наприкінці сезону з Реалом і для Чемпіонату світу", — заявив гравець.