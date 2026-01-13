Іспанія

Захисник поділився емоціями та пообіцяв відданість команді й прагнення виграти титули.

Португальський захисник Жоау Канселу поділився емоціями після повернення до Барселони на правах оренди з саудівського Аль-Хіляля до кінця сезону.

"Я прийшов сюди, щоб допомогти Барсі і виграти титули. Сьогодні вранці я познайомився з командою, і вони дуже добре мене прийняли", — заявив Канселу.

Футболіст зізнався, що Барселона — це єдиний клуб, який викликає у нього мурашки по шкірі під час підписання контракту:



"Я можу обіцяти відданість, працю і все, що в мене є, для цієї команди", — додав португалець.

Канселу також зазначив, що йому було сумно через те, що раніше він не виграв трофеїв з Барселоною, і сподівається виправити це зараз:



"Я не виграв титулів у свій перший період, і це те, чого я хочу зараз".

Це вже другий період Канселу у стані каталонців. У сезоні 2023/24 він відіграв 42 матчі, забив 4 голи та віддав 5 результативних передач. Після завершення оренди він перейшов до Аль-Хіляля, де провів 45 матчів за півтора сезону.

"Хто мене знає, знає, що всі мої кумири грали тут. Те, що я відчуваю до цього клубу, дуже особливе", — додав португалець, наголосивши на емоційній важливості виступів на Камп Ноу та бажанні допомогти команді.

До першого періоду в Барселоні Канселу виступав за Бенфіку, Валенсію, Інтер, Ювентус, Манчестер Сіті та орендовано грав за Баварію.