Іспанія

Сенсаційна перемога басків.

Правий латераль каталонської Барселони Жуан Канселу висловився після поразки від Реал Сосьєдад (1:2) у матчі 20-го туру іспанської Ла Ліги. Його слова наводить El Mundo Deportivo.

«Думаю, ми грали дуже добре. Ми мали явні гольові моменти, контролювали гру, володіли м'ячем.

Барселона увесь час перевершували суперника, але іноді у футболі цього не достатньо для перемоги. Нам потрібно додавати, оскільки в середу у нас буде матч схожий на фінал (гра зі Славією в Лізі чемпіонів — прим.)», – сказав Канселу.

Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи мадридський Реал на один пункт.