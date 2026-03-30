Впевнена заява гравця Барселони.
Жуан Канселу, Getty images
30 березня 2026, 20:56
Захисник клубу Аль-Хіляль та збірної Португалії Жуан Канселу, який на правах оренди виступає за Барселону, висловився про шанси своєї національної команди на чемпіонаті світу — 2026.
"Ми маємо вважатися одними з фаворитів чемпіонату світу — 2026 з урахуванням майстерності наших футболістів. Кріштіану Роналду? Так, зрозуміло, це теж стосується його", — заявив Канселу.
На чемпіонаті світу — 2026 збірна Португалії зіграє в групі К з Узбекистаном, Колумбією та ще однією командою, яка стане відома пізніше.