Впевнена заява гравця Барселони.

Захисник клубу Аль-Хіляль та збірної Португалії Жуан Канселу, який на правах оренди виступає за Барселону, висловився про шанси своєї національної команди на чемпіонаті світу — 2026.

"Ми маємо вважатися одними з фаворитів чемпіонату світу — 2026 з урахуванням майстерності наших футболістів. Кріштіану Роналду? Так, зрозуміло, це теж стосується його", — заявив Канселу.

На чемпіонаті світу — 2026 збірна Португалії зіграє в групі К з Узбекистаном, Колумбією та ще однією командою, яка стане відома пізніше.