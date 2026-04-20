Сторони хочуть продовжити співпрацю, але переговори зайшли в глухий кут.

Барселона поки не досягла угоди з центральним захисником Андреасом Крістенсеном щодо продовження контракту. Про це повідомляє AS.

Чинна угода 30-річного данця спливає наприкінці сезону, і клуб зацікавлений у тому, щоб не втратити гравця безкоштовно. Водночас сам футболіст також не проти залишитися в команді, однак переговори наразі зайшли в глухий кут.

Основною причиною розбіжностей є фінансові умови: Барселона запропонувала значно знижений оклад у порівнянні з чинним контрактом, що не влаштовує сторону гравця. Додатковою проблемою є тривалість нової угоди — каталонці готові запропонувати лише однорічне продовження.

Попри це, у клубі високо оцінюють Крістенсена, а головний тренер Гансі Флік розраховує на нього в майбутньому. Захисник приєднався до Барселони у 2022 році на правах вільного агента після відходу з Челсі та був важливою частиною команди, яка виграла Ла Лігу під керівництвом Хаві.

У поточному сезоні до травми зв’язок коліна Крістенсен встиг провести 17 матчів і відзначитися одним забитим м’ячем.