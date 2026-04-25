Іспанія

У матчі 32-го туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на виїзді здобула впевнену перемогу над Хетафе з рахунком 2:0.

Гості з перших хвилин заволоділи ініціативою та контролювали перебіг гри, однак довгий час не могли втілити свою перевагу в забитий м’яч. Лише наприкінці першого тайму каталонці змогли відкрити рахунок — після передачі Педрі відзначився Фермін Лопес.

Після перерви картина гри не змінилася: команда Ганс-Дітер Флік продовжувала домінувати та не дозволяла супернику створювати небезпечні моменти. У підсумку другий гол також не змусив на себе довго чекати — Маркус Решфорд подвоїв перевагу гостей після результативної передачі Роберт Левандовський.

Завдяки цій перемозі Барселона набрала 85 очок і впевнено очолює турнірну таблицю, випереджаючи Реал Мадрид на 11 балів. Хетафе, своєю чергою, залишається на шостій позиції з 44 пунктами.

Хетафе — Барселона у рамках 32-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26:

Хетафе — Барселона 0:2

Голи: Лопес, 45, Рашфорд, 74

Хетафе: Сорія — Іглесіас, Боселлі, Дуарте, Джене (Абкар, 76), Давінчі — Бірманчевич (Васкес, 46), Мілья, Арамбаррі (Камара, 81), Мартін — Сатріано

Барселона: Гарсія — Кунде (Араухо, 60), Кубарсі, Мартін, Канселу — Педрі (Касадо, 88), Гаві (де Йонг, 60), Ольмо — Бардгджі (Рашфорд, 60), Левандовські, Лопес (Бальде, 82)

Попередження: Джене, Мартін — Кунде, Гаві