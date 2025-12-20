Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Ювентус — Рома, Getty Images
20 грудня 2025, 12:10
У рамках 16-го туру італійської Серії А-2025/26 туринський Ювентус прийматиме римську Рому.
Поєдинок відбудеться в суботу, 20 грудня, на Альянц Стедіум у Турині, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.13, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.34. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.30.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Ювентус заб'є перший гол", представлений показником 1.74.
Коефіцієнтом 3.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кенана Їлдиза.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Ювентус не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.94.
Слідкуйте за матчем Ювентус — Рома на Football.ua.