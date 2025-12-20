Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках 16-го туру італійської Серії А-2025/26 туринський Ювентус прийматиме римську Рому.

Поєдинок відбудеться в суботу, 20 грудня, на Альянц Стедіум у Турині, Італія. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Лучано Спаллетті. Так, на перемогу Ювентуса можна поставити з коефіцієнтом 2.13, тоді як потенційний успіх Роми оцінюється показником 4.34. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.30.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Ювентус заб'є перший гол", представлений показником 1.74.

Коефіцієнтом 3.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Кенана Їлдиза.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Ювентус не програє й тотал менше 2,5". На нього можна поставити з показником 1.94.

Слідкуйте за матчем Ювентус — Рома на Football.ua.