Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках товариського матчу зустрінуться збірні України й Албанії.

Контрольний поєдинок відбудеться у вівторок, 31 березня, на Естадіо Сьютат де Валенсія в Іспанії. Початок — о 21:45 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 2.20, тоді як потенційний успіх Албанії оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.33.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.81.

Коефіцієнтом 3.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Матвія Пономаренка.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.95.

