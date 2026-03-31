Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Збірна України, Getty Images
31 березня 2026, 08:09
У рамках товариського матчу зустрінуться збірні України й Албанії.
Контрольний поєдинок відбудеться у вівторок, 31 березня, на Естадіо Сьютат де Валенсія в Іспанії. Початок — о 21:45 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Сергія Реброва. Так, на перемогу України можна поставити з коефіцієнтом 2.20, тоді як потенційний успіх Албанії оцінюється показником 3.33. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.33.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють", представлений показником 1.81.
Коефіцієнтом 3.20 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Матвія Пономаренка.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Діапазон голів: 2-3". На нього можна поставити з показником 1.95.
