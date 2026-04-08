Ліга чемпіонів

Форвард Баварії прокоментував перемогу над Реалом.

Мюнхенська Баварія в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Серж Гнабрі прокоментував виступ власної команди.

"У будь-якому разі, ми приймаємо цей переможний результат. Ми приїхали сюди заради цього. Зрештою, у нас навіть були додаткові моменти, які ми мали реалізувати. Тоді ми могли б узагалі розгромити суперників.

Але й у Реала також були свої моменти — це також треба визнати. Тим не менш, ми беремо цю перемогу і рухаємось до матчу-відповіді з упевненістю в загальному успіху.

Ми повинні підійти до гри вдома з належним настроєм. У матчі-відповіді ми повинні спробувати викластись навіть трохи більше, аніж було сьогодні", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та мадридським Реалом відбудеться 15 квітня.