Ліга чемпіонів

Голкіпер Баварії прокоментував перемогу над Реалом.

Мюнхенська Баварія в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА обіграла мадридський Реал на полі суперників.

Реал Мадрид — Баварія 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "Рекордмайстера" Мануель Ноєр прокоментував виступ власної команди.

"Шкода, що не 2:0. Ми всі знаємо, наскільки небезпечним може бути Реал Мадрид. У них також було кілька шансів, але деякі з них вони не реалізували.

Тож ми задоволені перемогою тут, на виїзді. Хоча в Мюнхені все одно буде важкий матч.

У них одні з найкращих гравців світу, вони неймовірно швидкі, добре ведуть м'яч і мають потужні удари — це робить їх дуже складними суперниками. Якщо ми триматимемось разом, буде легше робити свою роботу. Але в ситуаціях один на один, коли у них є простір, це дуже важко.

Насправді дуже весело грати з командою та тренерським штабом, який ми маємо. Це правда, що мені вже 40 років, але я все ще в порядку. Тож усе в житті можливо", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та мадридським Реалом відбудеться 15 квітня.