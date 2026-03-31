Football.ua розповідає про те, як збірні, яким віддавали перевагу перед стартом ЧС, на ньому виступали.

Вже влітку повинен пройти чемпіонат світу з футболу в США, Мексиці та Канаді. На жаль, на ньому не буде України.

Як і перед кожним турніром, експерти визначають головних фаворитів турніру і завжди дуже цікаво, чи зможе в підсумку фаворит здобути перемогу?. Розглянемо, як команди, яким давали найкращі шанси, зіграли в підсумку.

Чемпіонат світу 2002

Фаворит: Франція (коефіцієнт 4,0)

Чемпіон: Бразилія (коефіцієнт 7,0)

Після перемоги на ЧС-1998 та Євро-2000 не дивно, що саме французів вважали головною силою на мундіалі в Японії та Південній Кореї, але насправді на них чекав феноменальний провал.

Франція програла в матчі відкритті, а загалом не змогла виграти жодного матчу на груповому етапі, після чого вилетіла з турніру.

Переможцем же стала збірна Бразилії, на яку букмекери тоді давали коефіцієнт близько 7. Вони були в числі головних претендентів і перед стартом турніру.

Чемпіонат світу 2006

Фаворит: Бразилія (коефіцієнт 3,5)

Чемпіон: Італія (коефіцієнт 9,0)

У Бразилії зібралась занадто потужна команда, щоб не вважатися фаворитом перед стартом німецького чемпіонату. Кака, Роналдіньо, Роналдо, Адріано – та це ж атака мрії.

Але все ж цю команду зупинили французи, які тоді були на шляху до фіналу. Але в головному матчі турніру Зінедін Зідан виконав один зі своїх найзнаменитіших ударів (по Матерацці), чим, можливо, значно зменшив шанси команди на перемогу. Чемпіоном же стали італійці, які на шляху до тріумфу вибили Україну.

Чемпіонат світу 2010

Фаворит: Іспанія (коефіцієнт 4,5)

Чемпіон: Іспанія (коефіцієнт 4,5)

Забігаючи наперед скажемо, що це єдиний випадок в нашій статті, коли фаворит все ж виправдав очікування і став переможцем турніру.

Золоте покоління іспанської збірної тоді домінувало і виграло два Євро та ось цей ЧС, обігравши в фіналі Нідерланди, які, до речі, перед стартом турніру йшли в ТОП-5 головних претендентів.

Чемпіонат світу 2014

Фаворит: Бразилія (коефіцієнт 3,75)

Чемпіон: Німеччина (коефіцієнт 7,0)

Бразилія і без того найчастіше вважається фаворитом мундіалів, а перед домашньою першістю інших варіантів не могло навіть і бути.

І наче як бразильці впевнено йшли по турніру, але перед півфіналом вони різко втратили лідерство у букмекерів і … Всі пам'ятають той півфінальний матч проти Німеччини, в якому пентакампеони зганьбилися так, як ніколи до цього.

Німеччина після такої перемоги у фіналі здолала і другого головного фаворита турніру – збірну Аргентини з Лео Мессі на чолі.

Чемпіонат світу 2018

Фаворит: Бразилія (коефіцієнт 5,0)

Чемпіон: Франція (коефіцієнт 8,0)

І знову ж таки, головним претендентом на чемпіонство вважалися бразильці, які трішки випереджали Німеччину.

Ще більше повірили в Бразилію перед чвертьфіналом проти Бельгії, але в тому матчі саме золоте покоління бельгійців було кращим і вибило фаворита.

Франція в свою чергу перед стартом мундіалю не входила в трійку головних претендентів, але вже перед півфіналами більшість експертів була впевнена в їхній перемозі.

Чемпіонат світу 2022

Фаворит: Бразилія (коефіцієнт 4,33)

Чемпіон: Аргентина (коефіцієнт 6,5)

Новий чемпіонат світу, а фаворитом знову вважали збірну Бразилії. 30-річний Неймар, досвідчені Каземіро та Аліссон, купа молодих зірок, таких як Вінісіус та Антоні.

Але в підсумку ця команда знову не виправдала очікувань і вилетіла в чвертьфіналі від Хорватії. А чемпіоном стала Аргентина, яка у фіналі зустрілась з Францією. Саме ці дві команди були наступними в "черзі фаворитизму" після Бразилії.

Чемпіонат світу 2026

Фаворит: Іспанія (коефіцієнт 6,0)

Чемпіон: ?

Ви могли зробити висновок, що перед стартом чемпіонату світу краще не вважатися його фаворитом. Але цього разу найбільше шансів приписують Іспанії – єдиній збірній, яка змогла такий статус підтвердити.

Як вважаєте, хто врешті стане чемпіоном?